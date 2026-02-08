LIVE Sci alpino Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia bronzo! Johnson oro drammatica caduta per Vonn

La discesa femminile a Cortina si conclude con un risultato a sorpresa. Sofia Goggia conquista il bronzo, mentre Mikaela Shiffrin si ferma a un passo dal podio. La gara è stata segnata anche da una caduta drammatica di Vonn, che ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori. La vittoria va a Johnson, che ha dominato la discesa e si prende l’oro. La giornata di sci alpino si chiude con emozioni forti e qualche brivido.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Chiudiamo qui la nostra Diretta, amici di OA Sport. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.13 La ceca Barbora Novakova è 25ma a 5.79. 13.10 La finlandese Rosa Pohjolainen è 24ma a 7.98. 13.08 Ripresa la gara. Pleshkova 22ma a 3.59. 13.03 Gara sempre ferma. Non cambierà più il podio, potete starne certi amici di OA Sport. 12.55 Siamo alla n.27, la russa Julia Pleshkova, che gareggia da atleta neutrale. Gara ferma per la caduta occorsa a Cande Moreno. 12.52 La classifica definitiva: 1 Johnson Breezy (Stati Uniti d'America) — 1:36.

