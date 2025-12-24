Bloccati sul Grappa in salvo due escursionisti padovani
Questa mattina alle 6.30 circa, una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è salita in Val delle Mure, passando da località Salto della Capra, per aiutare un ragazzo e una ragazza bloccati con la loro auto dalla neve. I due 24enni di Camposampiero erano saliti ieri sera a Cima. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Bloccati con l'auto nella neve dopo aver seguito il navigatore: il padre di uno dei due cerca di recuperarli ma deve a sua volta chiamare i soccorsi - Doppio intervento questa mattina (24 dicembre) per il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per il recupero di due 24enni – e del padre di uno dei due – rimasti bloccati con l'auto nel ... ildolomiti.it
Traditi dal navigatore, due 24enni imboccano una strada chiusa e restano bloccati sulla neve - Giovani bloccati dalla neve sul Grappa: intervento all’alba del Soccorso alpino e rientro in sicurezza a valle. nordest24.it
Ventenni bloccati in auto nella neve sul Grappa: recuperati dopo la notte all'addiaccio. Soccorso anche il papà che ha provato a raggiungerli - L'emozione di una serata in quota all'antivigilia di Natale si è trasformata in un'amara disavventura per due ventenni, rimasti bloccati tutta ... msn.com
