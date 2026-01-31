LIVE Snowboard PGS Rogla 2026 in DIRETTA | Elisa Caffont in semifinale! March si ferma agli ottavi

Questa mattina a Rogla si sono svolti i quarti di finale di snowboard in vista delle Olimpiadi 2026. Elisa Caffont ha passato il turno e si è qualificata per la semifinale, mentre March si è dovuto accontentare degli ottavi. La gara è stata intensa, con molti atleti che hanno dato il massimo sulla pista rossa. Al momento, l’attenzione resta puntata sulla performance di Caffont, che ha dimostrato grande determinazione. Nel frattempo, Obmann ha ottenuto una vittoria netta sulla stessa pista, confermando la sua forma. La competizione è

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38. Netta affermazione sulla pista rossa dell'austriaco Obmann 13.36: Ora il primo quarto di finale maschile: Christoph Karner (Aut) – Fabian Obmann (Aut) 13.32. AL FOTOFINISH E' SEMIFINALE PER ELISA CAFFONT! Risultato molto importante per la leader di Coppa che se la vedrà con Hofmeister nel prossimo turno 13.31: Rischia un po' dopo aver preso un buon vantaggio nella prima parte, la tedesca Hofmeister ma mantiene un vantaggio di 36 centesimi ed è la terza semifinalista. Ora Elisa Caffont (Ita) – Michelle Dekker (Ned) 13.30: E' la giapponese Tsubaki a superare il turno.

