Snowboard Carezza tutta azzurra | Fischnaller trionfa davanti a March e Felicetti

Una giornata indimenticabile per lo snowboard italiano a Carezza, con un dominio totale nel gigante parallelo di Coppa del Mondo. Il podio tutto azzurro ha visto trionfare Roland Fischnaller, seguito da Aaron March e Mirko Felicetti, simboli di una crescita e di un talento che confermano l’eccellenza dello sport italiano sulla scena internazionale.

Dominio totale dell’Italia nel gigante parallelo di Coppa del Mondo a Carezza: podio interamente azzurro con Roland Fischnaller davanti ad Aaron March e Mirko Felicetti. L’Italia dello snowboard parallelo continua a dettare legge. Sulla Pra di Tori di Carezza, in provincia di Bolzano, il gigante parallelo maschile di Coppa del Mondo si tinge completamente d’azzurro . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: PODIO TUTTO ITALIANO! L’eterno Roland Fischnaller brinda a 45 anni!

Leggi anche: Italia dominante nella Coppa del mondo di snowboard. Felicetti trionfa ancora nel gigante parallelo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roland Fischnaller vince in Coppa del mondo di Snowboard 2025 - 2026 a Carezza: podio tutto italiano con Aaron March e Mirko Felicetti, risultati e classifica; Alto Adige a tutta: sci in Gardena e Badia, snowboard a Carezza e skicross a San Candido; A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara; Dominio Italia a Carezza: Fischnaller davanti a March e Felicetti.

LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: PODIO TUTTO ITALIANO! L’eterno Roland Fischnaller brinda a 45 anni! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE del PGS di Carezza. oasport.it