Snowboard Carezza tutta azzurra | Fischnaller trionfa davanti a March e Felicetti
Una giornata indimenticabile per lo snowboard italiano a Carezza, con un dominio totale nel gigante parallelo di Coppa del Mondo. Il podio tutto azzurro ha visto trionfare Roland Fischnaller, seguito da Aaron March e Mirko Felicetti, simboli di una crescita e di un talento che confermano l’eccellenza dello sport italiano sulla scena internazionale.
Dominio totale dell’Italia nel gigante parallelo di Coppa del Mondo a Carezza: podio interamente azzurro con Roland Fischnaller davanti ad Aaron March e Mirko Felicetti. L’Italia dello snowboard parallelo continua a dettare legge. Sulla Pra di Tori di Carezza, in provincia di Bolzano, il gigante parallelo maschile di Coppa del Mondo si tinge completamente d’azzurro . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: PODIO TUTTO ITALIANO! L’eterno Roland Fischnaller brinda a 45 anni!
Leggi anche: Italia dominante nella Coppa del mondo di snowboard. Felicetti trionfa ancora nel gigante parallelo
Roland Fischnaller vince in Coppa del mondo di Snowboard 2025 - 2026 a Carezza: podio tutto italiano con Aaron March e Mirko Felicetti, risultati e classifica; Alto Adige a tutta: sci in Gardena e Badia, snowboard a Carezza e skicross a San Candido; A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara; Dominio Italia a Carezza: Fischnaller davanti a March e Felicetti.
LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: PODIO TUTTO ITALIANO! L’eterno Roland Fischnaller brinda a 45 anni! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE del PGS di Carezza. oasport.it
Tripletta azzurra nello snowboard - Vince Roland Fischnaller davanti ad Aaron March e Mirko Felicetti ... ilnuovoterraglio.it
A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara - Dopo lo spettacolo di Cortina d'Ampezzo, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025- oasport.it
DAI COSÌ Le qualificazioni sono iniziate benissimo… Sono ben DIECI gli azzurri dello snowboard che volano alle fasi finali del PGS di Carezza! In Alto Adige è tempo di fare sul serio: alle 12.45 parte la gara di Coppa del Mondo! Spingereeeee #Ital - facebook.com facebook
Nazionale di snowboard alpino al lavoro a Carezza Effettuate riprese video degli allenamenti di slalom gigante parallelo bit.ly/48Smz2h #IMSSCONI #Snowboard @Fisiofficial x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.