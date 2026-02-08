Snowboard il tabellone del PGS maschile | possibile derby italiano ai quarti

A Livigno, tutti e quattro gli azzurri sono passati agli ottavi di finale dello slalom gigante parallelo di snowboard alpino. La gara si avvicina e potrebbe regalare un derby italiano ai quarti, con i nostri atleti pronti a sfidarsi per un posto tra i migliori. L’Italia si conferma protagonista in questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia avrà quattro rappresentanti negli ottavi di finale del tabellone maschile dello slalom gigante parallelo di snowboard alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno tutti gli azzurri al via delle qualificazioni sono rientrati tra i migliori 16 al termine della seconda run. Miglior crono assoluto per l’eterno Roland Fischnaller, unico azzurro nella parte alta del tabellone, che esordirà contro lo sloveno Rok Marguc e poi negli eventuali quarti affronterà un tra il sudcoreano Kim Sangkyum e l’altro sloveno Zan Kosir. Nel penultimo atto possibile sfida con un bulgaro, dato che nel secondo spicchio del tabellone sono presenti sia Tervel Zamfirov, che se la vedrà agli ottavi col tedesco Elias Huber, sia Radoslav Yankov, opposto al primo turno al canadese Arnaud Gaudet. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tre atlete italiane si sfideranno subito in un derby azzurro agli ottavi del gigante parallelo di snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Segui in diretta gli aggiornamenti dai Mondiali di snowboard PGS Scuol 2026.

Ester Ledecka domina le qualificazioni del PGS di snowboard. Avanzano tre azzurreÈ iniziata con le qualifiche la lunga giornata dello snowboard gigante parallelo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla pista del Livigno Snow ... oasport.it

Roland Fischnaller davanti a March nelle qualificazioni del PGS di snowboard. Si salva BormoliniUna delle gare delle Olimpiadi per l’Italia. Lo Snow Park di Livigno ospita l’unica prova in scena per quanto riguarda lo snowboard alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026, nel dettaglio il PGS, che ... oasport.it

Si chiude come meglio non si poteva la tappa di #SnowboardCross a Big White, in Canada, che nella seconda e ultima giornata di gare vede l’#Italia del Para #Snowboard essere ancora protagonista nelle finali e salire sul gradino più alto del #podio. La cope facebook