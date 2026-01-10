Segui in diretta gli aggiornamenti dai Mondiali di snowboard PGS Scuol 2026. Tre atleti italiani hanno raggiunto i quarti di finale, tra cui il derby Felicetti-Bagozza. Ora è il turno di Elisa Caffont, impegnata contro la canadese Moisan. Restate con noi per le ultime notizie e risultati aggiornati sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:34 Subito in pista Elisa Caffont contro la canadese Moisan. QUARTI FEMMINILI 13:32 Si centrano anche loro! Squalificato Prommegger, avanza Kosir. 13:30 Huber scivola e va a contatto con Kosir. Squalificato il tedesco. Ultimo ottavo ora tra l’austriaco Prommegger e lo sloveno Mastnak. 13:28 E sono 3 su 3! Heat stupenda con l’azzurro che brucia l’avversario sul finale per soli 2 centesimi. Sarà derby con Felicetti. Si procede con lo sloveno Kosir opposto al tedesco Huber. 13:26 Alè Mirko! L’italiano rimonta dopo un avvio incerto rifilando 20 centesimi al rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2026 in DIRETTA: tre azzurri ai quarti e derby Felicetti-Bagozza. Ora il turno di Caffont

