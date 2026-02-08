Tre atlete italiane si sfideranno subito in un derby azzurro agli ottavi del gigante parallelo di snowboard ai Giochi di Milano Cortina 2026. Le gare inizieranno domani, e già si prevede una sfida intensa tra le nostre rappresentanti.

Saranno tre le italiane impegnate nella fase finale del gigante parallelo femminile di snowboard ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti hanno centrato la qualificazione per il tabellone a eliminazione diretta, mentre la giovane Sofia Valle non è riuscita a superare il taglio commettendo qualche errore di troppo e chiudendo in 32ma piazza. Le tre azzurre di punta hanno evitato lo spauracchio Ester Ledecka (favorita della vigilia e autrice del miglior tempo nella somma delle due manche) almeno fino ad un’eventuale semifinale, ma il cammino verso la zona podio si preannuncia comunque abbastanza complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Snowboard, il tabellone del PGS femminile: subito un derby azzurro agli ottavi!

Segui la diretta dei Campionati del Mondo di Snowboard a Cortina d'Ampezzo 2025, con aggiornamenti sui risultati degli ottavi maschili e femminili.

Segui in tempo reale le emozioni dei campionati mondiali di snowboard PGS Cortina d'Ampezzo 2025.

