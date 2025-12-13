LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | buon rendimento azzurro negli ottavi maschili Coratti e Caffont cercano la semifinale femminile!

Segui la diretta dei Campionati del Mondo di Snowboard a Cortina d’Ampezzo 2025, con aggiornamenti sui risultati degli ottavi maschili e femminili. Gli azzurri si sono distinti con buoni prestazioni, mentre Coratti e Caffont cercano la semifinale. La giornata è iniziata con una sorpresa nei quarti femminili, con l’eliminazione di Riegler.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 I quarti di finale femminili iniziano con una sorpresa! Riegler va subito fuori con un errore grave, permettendo alla canadese Buck di accedere alla semifinale. QUARTI DI FINALE FEMMINILI 18.14 Terminano gli ottavi maschili con Fishnaller, Bormolini, March e Coratti che accedono ai quarti! 18.12 A sorpresa, l’azzurro che nel corso della passata stagione aveva vinto la tappa di Cortina, esce agli ottavi di finale. Passa Shiba. 18.11 Ultima batteria degli ottavi maschili, con Bagozza che cerca i quarti di finale contro il giapponese Shiba! 18.10 Prommegger non riesce a ribaltare il pronostico, passa Karl con trentasei centesimi di vantaggio. Oasport.it LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo ... oasport.it Snowboard, 8 azzurri avanzano nel PGS di Cortina d’Ampezzo. Si rivede un buon Roland Fischnaller - Dopo l'esordio in Cina, a Mylin, la Coppa del Mondo di snowboard PGS 2025- oasport.it

Milano Cortina: sul Faloria una tappa della cdm di snowboard. Banco di prova per infrastrutture, tracciati, sicurezza e organizzazione #ANSA x.com

Ski cross e snowboard cross sono specialità intuitive e avvincenti, e a Milano Cortina potrebbero scapparci delle medaglie per l’Italia - facebook.com facebook

Sabine Schoeffmann prevails in PSL WC Cortina | Highlights

