LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | Coratti in semifinale femminile derby azzurro nei quarti maschili!

Segui in tempo reale le emozioni dei campionati mondiali di snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025. La giornata si anima con le qualifiche e le semifinali, tra cui spicca la performance di Jasmin Coratti nel femminile e il derby azzurro nei quarti maschili. Aggiorna la diretta per non perdere i momenti più importanti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE MASCHILI 18.22 Ottima prova per l’Italia fino a questo momento che, nella semifinale femminile, verrà rappresentata da Jasmin Coratti! 18.21 Payer rispetta il pronostico ed elimina Krol-Walas! Terminano i quarti di finale femminili. 18.20 Quarta e ultima batteria di questi quarti di finale con la polacca Krol-Walas che affronta la terza qualificata per tempo, l’austriaca Payer. 18.20 Maderova passa per un centesimo, Caffont saluta la competizione ma a testa altissima! 18.19 Elisa indietro di venticinque centesimi, forza! 18.18 Neanche il tempo di esultare che subito arriva la terza batteria con la seconda azzurra di queste semifinali: Caffont vuole raggiungere la connazionale, ma prima c’è la ceca Maderova! 18. Oasport.it

