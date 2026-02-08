LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Roland Fischnaller guida gli azzurri Caffont e Dalmasso outsider

Questa mattina inizia il gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Roland Fischnaller si posiziona come uno dei favoriti, mentre Caffont e Dalmasso cercano di sorprendere come outsider. La gara è appena cominciata e già si prevedono emozioni e colpi di scena. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia ambiziosa tanto al femminile quanto al maschile dopo la straordinaria stagione di Coppa del Mondo in cui gli azzurri hanno fatto incetta di vittorie e podi. 8 gli italiani in gara, 4 al maschile ed altrettante al femminile, che dalle 9.00 dovranno dapprima passare per la fase di qualificazione. Si partirà con le eliminatorie femminili in cui l’Italia schiera Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Lucia Caffont e Sofia Vall e. Non ci si dovrà far trovare impreparate nella prima scrematura in quanto il livello sarà altissimo sin dall’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Roland Fischnaller guida gli azzurri, Caffont e Dalmasso outsider Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Snowboard, PGS Rogla 2026 in DIRETTA: Roland Fischnaller in finale contro Lee! Caffont sul terzo gradino del podio Roland Fischnaller sale in finale ai Mondiali di snowboard a Rogla. LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: 8 azzurri promossi, March e Fischnaller in luce. Ok Dalmasso Segui la diretta della competizione di snowboard a PGS Simonhöhe 2026, con aggiornamenti sui risultati e le qualificazioni maschili. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: LIVE Snowboard, PGS Rogla 2026 in DIRETTA: Roland Fischnaller secondo a un soffio da Lee! Caffont terza; Ian Matteoli secondo nelle qualificazioni di Big Air: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Roland Fischnaller guida gli azzurri, Caffont e Dalmasso outsider; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming. Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 8 febbraio, tv, streaming, italiani in garaÈ il grande giorno. Una delle gare più attese di tutti i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 per l'Italia. Lo snowboard assegna il suo ... oasport.it LIVE Snowboard, Big Air Olimpiadi 2026 in DIRETTA: quinto posto con un po’ di rammarico per MatteoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale della finale olimpica di Snowboard Big Air ... oasport.it Dalla sedicenne Giada D'Antonio ai veterani Roland Fischnaller e Arianna Fontana, passando per Marco Odermatt, Giovanni Franzoni e Sofia Goggia: quando il talento scende in pista facebook A #MilanoCortina2026 partecipano 195 azzurri: è la delegazione italiana più numerosa di sempre. In quattro furono già presenti a Torino 2006: Alessandro Pittin, Joel Retornaz, Arianna Fontana e Roland Fischnaller. Quest’ultimo è alla sua settima olimpiade x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.