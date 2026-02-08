Diretta Snowboard PGS Olimpiadi 2026 | Roland Fischnaller guida l' Italia Caffont e sorprese

La gara di snowboard parallelo ai Giochi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con Roland Fischnaller che guida l’Italia. Il gigante parallelo sta attirando l’attenzione di pubblico e appassionati, mentre Caffont e alcune sorprese cercano di inserirsi tra i favoriti. La competizione si fa sempre più emozionante, e i primi risultati stanno già facendo discutere.

Il gigante parallelo di snowboard ai Giochi di Milano-Cortina 2026 rappresenta uno degli appuntamenti centrali della settimana olimpica, dove velocità, precisione e decisione decidono le classifiche. Otto azzurri sono chiamati a scendere in pista, quattro uomini e altrettante donne, con l'obiettivo di avanzare dalla fase di qualificazione alle eliminatorie e alle finali per le medaglie. L'attenzione è rivolta a una nazionale che arriva da una stagione di Coppa del Mondo molto competitiva, con successi e piazzamenti di rilievo che hanno alimentato le aspettative. Le prove di velocità e controllo hanno inizio alle 9:00.

