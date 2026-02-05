Slittino Verena Hofer vicinissima alla vetta nella seconda prova alle Olimpiadi

A Cortina d’Ampezzo, Verena Hofer si avvicina alla vetta nella seconda prova dello slittino alle Olimpiadi. La gara si è svolta sul tracciato Eugenio Monti, dove la atleta italiana ha migliorato il suo tempo e ora è in piena corsa per una medaglia. La competizione si decide nelle ultime run, e Hofer punta a confermarsi tra le favorite.

Seconda prova cronometrata sul budello Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo per il singolo femminile di slittino. Brillano ancora le azzurre alle Olimpiadi: due bandiere tricolori nei primi cinque posti, così com'era accaduto nella prima manche. Al comando troviamo la lettone Elina Bota con il tempo di 53.541 (più alto rispetto a quelli che abbiamo visto registrare nella prima run). Alle sue spalle la teutonica Anna Berreiter, staccata di 106 millesimi che condivide la seconda posizione con la nostra Verena Hofer. L'azzurra aveva chiuso in settima piazza la prima run, si è andata a migliorare e dimostra un ottimo feeling con il budello di casa.

