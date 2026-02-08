Nella quinta prova cronometrata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Verena Hofer si piazza ottava nel singolo femminile. La gara vede ancora una volta la tedesca Merle Malou Fraebel in testa, mentre le azzurre Sandra Robatscher e Hofer confermano la loro presenza tra le migliori, chiudendo rispettivamente 21ª e ottava. La giornata segna l’ultimo step delle prove di slittino prima delle qualificazioni decisive.

Inizia per il singolo femminile dello slittino l’ultima giornata riservata alle prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella quinta manche chiude davanti a tutte la tedesca Merle Malou Fraebel, ma Verena Hofer si classifica ottava, mentre Sandra Robatscher chiude 21ma. Nella quinta prova cronometrata si registra la doppietta teutonica con Merle Malou Fraebel che svetta in 52.855, beffando per appena 0.016 la connazionale Julia Taubitz, mentre completa il podio virtuale l’ austriaca Hannah Prock, staccata di 0.108. Quarta piazza per la lettone Elina Bota, attardata di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Verena Hofer in top ten nella quinta prova cronometrata delle Olimpiadi Invernali

A Cortina d'Ampezzo, Verena Hofer si avvicina alla vetta nella seconda prova dello slittino alle Olimpiadi.

Questa mattina a Cortina d'Ampezzo si è svolta la seconda prova di slittino sul tracciato Eugenio Monti.

