Slittino | Verena Hofer vicinissima alla vetta nella seconda prova alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si è svolta la seconda prova di slittino sul tracciato Eugenio Monti. Verena Hofer ha fatto registrare un ottimo tempo e si avvicina sempre di più alla vetta della classifica. Le sue prestazioni sono positive, e ora punta a migliorarsi ancora per salire sul podio. La gara continua e i tifosi sperano in un risultato importante.

Seconda prova cronometrata sul budello Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo per il singolo femminile di slittino. Brillano ancora le azzurre alle Olimpiadi: due bandiere tricolori nei primi cinque posti, così com'era accaduto nella prima manche. Al comando troviamo la lettone Elina Bota con il tempo di 53.541 (più alto rispetto a quelli che abbiamo visto registrare nella prima run). Alle sue spalle la teutonica Anna Berreiter, staccata di 106 millesimi che condivide la seconda posizione con la nostra Verena Hofer. L'azzurra aveva chiuso in settima piazza la prima run, si è andata a migliorare e dimostra un ottimo feeling con il budello di casa.

