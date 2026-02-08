Slittino quinta prova | Hofer in top 10 male Robatscher

Verena Hofer conquista un buon piazzamento nella quinta prova di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina. La atleta italiana si piazza tra le prime dieci, mentre Robatscher fatica e chiude fuori dalla top venti. La gara si è giocata tutta sui dettagli, con velocità e precisione, ma le donne italiane ancora devono trovare il ritmo giusto.

Verena Hofer chiude tra le prime dieci la quinta prova cronometrata di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina: Robatscher fuori dalle prime venti. La velocità, il controllo, i millesimi di secondi: la magia dello slittino non sorride alle donne italiane, mentre potrebbe regalare una medaglia in più agli uomini. Stamattina la giornata olimpica è iniziata con la quinta prova cronometrata, sempre più importanti per predire le gerarchie in vista delle gare con medaglie in palio. Nella fredda mattinata italiana, però, non brillano le azzurre, ma si segnala un autentico dominio tedesco. Infatti, si registra una doppietta di tempi leader con Merle Malou Fraebel che arriva davanti a tutte con 52.

