LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Hofer veloce nella quinta prova Robatscher lontana
Questa mattina si sono svolte le prove del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Hofer ha fatto registrare il miglior tempo nella quinta prova, mentre Robatscher si trova molto indietro. La gara continua a tenere alta l’attenzione, con le atlete impegnate a migliorarsi prima delle competizioni ufficiali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 08.31 L’ucraina Yulianna Tunytska chiude in undicesima posizione con il crono di 53.738 a 775 millesimi dalla vetta. 08.29 L’ucraina Olena Smaha fa segnare un tempo di 53.636 ed è nona a 673 millesimi da Prock. 08.28 La canadese Embyr-Lee Susko si piazza all’ottavo posto con il tempo di 53.444 a 481 millesimi dalla vetta. 08.26 La canadese Trinity Ellis centra un buon sesto posto in 53.295 a 332 millesimi da Prock. 08.25 La svedese Tove Kohala non va oltre un 54.749 a 1.786 per una 13a posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Olimpiadi Slittino
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la quinta prova! Hofer e Robatscher vogliono conferme
Questa mattina le atlete hanno affrontato la quinta prova nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi.
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e Robatscher
Questa mattina le atlete di slittino si sono concentrate sulle ultime rifiniture prima delle gare ufficiali a Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Olimpiadi Slittino
Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Langenhan domina l’ultima manche, Fischnaller e Felderer non centrano il podio; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Bota fa subito un tempone, ottime sensazioni dalle azzurre.
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: scatta la quinta prova! Hofer e Robatscher vogliono confermeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 08.17 L'argentina Veronica Maria ... oasport.it
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia TaubitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO DALLE 17.00 15.15 Si chiude qui la ... oasport.it
LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: alle 8.00 la quinta prova, a seguire la sesta ed ultima - x.com
Slittino Milano Cortina 2026: Kindl e Langenhan brillano nelle prove https://www.calciomagazine.net/slittino-milano-cortina-2026-prove-singolo-maschile-kindl-langenhan-239732.html facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.