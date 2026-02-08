Slittino nell’ultima prova cronometrata delle Olimpiadi Verena Hofer si porta a ridosso delle migliori

Nella giornata di oggi si sono chiusi i turni di prove cronometrate per lo slittino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Verena Hofer ha fatto un passo avanti e si è posizionata vicino alle migliori, lasciando intravedere buone possibilità per la gara di domani. La competizione si fa sempre più interessante e il pubblico aspetta con ansia di vedere chi salirà sul podio.

Il dado è tratto: si chiudono per il singolo femminile dello slittino le prove cronometrate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. D'ora in poi si lotterà per le medaglie: nella sesta ed manche d'allenamento si porta davanti a tutte la teutonica Julia Taubitz, mentre in casa Italia Verena Hofer sale in quinta posizione, con Sandra Robatscher che si attesta in 16ma piazza. Nell'ultima discesa di prova arriva una nuova doppietta tedesca, ma questa volta le posizioni sono invertite rispetto all'altra manche odierna: la più veloce è Julia Taubitz, che si impone in 52.750, battendo la connazionale Merle Malou Fraebel di 0.

