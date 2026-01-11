Slittino Nagler Malleier sfiorano il podio a Winterberg Wendl Arlt vittoriosi

A Winterberg, in Germania, si è svolta una tappa di Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026. Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno conquistato la vittoria, mentre gli italiani Nagler e Malleier si sono distinti sfiorando il podio. La competizione ha confermato il livello elevato degli atleti e l’equilibrio tra le squadre in gara.

Il duo composto da Tobias Wendl e Tobias Arlt si è aggiudicato la tappa di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026. Sul tracciato teutonico i padroni di casa hanno saputo centrare il successo dopo aver chiuso in seconda posizione la prima metà di gara andando ad aggiungere punti importanti in chiave rincorsa al titolo. Buone notizie anche in casa Italia con Ivan Nagler e Fabian Malleier che sfiorano il podio per meno di 2 decimi. La vittoria, come detto, è andata ai tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl con il tempo complessivo di 1:25.599 (42.757 e 42.

