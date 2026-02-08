Slittino da leggenda | Fischnaller conquista il bronzo a Milano-Cortina

L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano-Cortina. Questa volta tocca a Dominik Fischnaller, che sale sul podio e porta a casa il bronzo nello slittino. La gara si svolge sulla pista di Cortina d’Ampezzo, e il risultato conferma il talento e la determinazione dell’atleta italiano. La medaglia si aggiunge alle altre già vinte, contribuendo a far crescere il medagliere nazionale.

Il medagliere italiano ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 continua a rimpinguarsi grazie a una prestazione di altissimo livello sul ghiaccio della pista di Cortina d'Ampezzo. Dominik Fischnaller ha infatti conquistato una splendida medaglia di bronzo nella disciplina dello slittino singolare maschile, portando il totale dei metalli conquistati dalla delegazione azzurra a quota otto. Si tratta di un risultato che sprizza continuità e solidità da ogni poro, poiché l'atleta altoatesino è riuscito a replicare esattamente il piazzamento ottenuto quattro anni fa durante l'edizione di Pechino 2022, dimostrando di appartenere stabilmente all'élite mondiale di questa specialità così adrenalinica e complessa.

