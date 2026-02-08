Il campione altoatesino Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina. Chiude le quattro manche con un tempo complessivo di 3’32.125 e si mette al terzo posto, portando a casa una medaglia importante per l’Italia.

Il campione altoatesino, chiude le quattro manche con il tempo complessivo di 3’32.125 piazzandosi al terzo posto. Secondo bronzo di fila per lui dopo quello ottenuto a Pechino nel 2022 Il tempo passa, ma Dominik Fischnaller resta una certezza olimpica. A quattro anni di distanza da Pechino 2022, lo slittinista azzurro conquista ancora una volta la medaglia di bronzo nel singolo maschile, ripetendosi anche ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Il campione altoatesino, nato a Bressanone, chiude le quattro manche con il tempo complessivo di 3’32.125, sufficiente per salire sul terzo gradino del podio alle spalle del tedesco Max Langenhan e dell’austriaco Jonas Müller. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milano Cortina, bronzo per Fischnaller nello slittino

Domink Fischnaller sale sul podio con il bronzo nello slittino singolo.

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie.

