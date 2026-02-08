Sicurezza | Giorgino ' auspicabile si raggiunga intesa tra maggioranza e opposizione'

La sicurezza torna al centro del dibattito politico. Oggi, il senatore Giorgino ha detto che sarebbe auspicabile trovare un accordo tra maggioranza e opposizione per affrontare meglio le questioni legate alla sicurezza nel paese. La cronaca quotidiana mostra quanto questa tematica sia sentita dalla gente e quanto sia difficile trovare soluzioni condivise.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La cronaca ci pone quasi ogni giorno davanti a riflessioni su quello che è il reale impatto della sicurezza nella società. (.) Giorgia Meloni e la sua maggioranza di governo hanno voluto dare un segnale chiaro e inequivocabile con le misure previste nel decreto, a partire da quelle relative al fermo preventivo, alle maggiori tutele sulla legittima difesa, ma anche alla stretta sull'uso dei coltelli da parte delle nuove generazioni. Ha anche voluto manifestare da Milano la volontà di procedere ad un significativo incremento dell'organico delle forze dell'ordine". Lo scrive Francesco Giorgino in un editoriale su La Gazzetta del Mezzogiorno.

