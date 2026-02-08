Sicurezza digitale | il vademecum del Codacons contro truffe e phishing

Questa mattina il Codacons ha presentato un nuovo vademecum per aiutare i cittadini a difendersi dalle truffe online. Con l’aumento di furti di identità e tentativi di phishing, molte persone si trovano in difficoltà. Il documento fornisce consigli pratici per riconoscere le truffe e tutelare i propri dati digitali. In un momento in cui l’uso dei servizi digitali cresce ogni giorno, è importante sapere come agire per non cascare nelle trappole dei criminali informatici.

L'utilizzo quotidiano dei servizi digitali espone i cittadini a rischi crescenti come furti di identità, violazioni della privacy e truffe online. Per rispondere a questa emergenza, il Codacons, su iniziativa del segretario nazionale Francesco Tanasi, ha lanciato un Vademecum per la sicurezza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Codacons Phishing Esami del semestre filtro di Medicina, tra phishing e fake news: inchiesta su truffe informatiche Un’indagine della Procura e della Polizia postale di Bologna riguarda due casi di truffa legati agli esami del semestre filtro di Medicina. Riconoscere le truffe. Arriva il vademecum per difendere gli anziani Arriva il vademecum per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Codacons Phishing Argomenti discussi: Cybersecurity PMI; Proteggi le tue credenziali digitali: i consigli di NoiPA; Vademecum professioni 2026: mappa delle retribuzioni e strategie di carriera; Istat, il calo degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi. Cyber digital twin: il gemello digitale che protegge le aziende dalle minacce cyberCyber digital twin: un gemello passivo dell’infrastruttura per simulare attacchi realistici senza impattare la produzione. AI e threat intelligence per priorità e remediation ... cybersecurity360.it Sicurezza digitale, identità online e competitività: trend 2026 per PMI e professionistiIl rapporto tra imprese, professionisti e tecnologie si sta ridefinendo in base ai grandi cambiamenti che coinvolgono la sicurezza digitale e l’identità online, in continua evoluzione. Il 2025, in ... pmi.it Nasce “Cyber Index Pmi”, iniziativa per promuovere la sicurezza digitale e la protezione dei dati nelle imprese. facebook Cyber resilience e sicurezza digitale non sono più opzioni, ma priorità strategiche. Come evidenziato nell’articolo del @sole24ore, l’evoluzione delle minacce informatiche e il rafforzamento del quadro normativo stanno spingendo imprese e Pubbliche Amm x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.