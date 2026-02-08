Sicurezza Daspo a 48 tifosi della rissa prima di Bologna-Celtic

Questa sera, prima della partita tra Bologna e Celtic, sono stati allontanati 48 tifosi coinvolti in una rissa. La polizia ha applicato un Daspo di 48 ore a ciascuno, nel tentativo di mantenere la calma e garantire la sicurezza allo stadio. I controlli sono stati intensificati e i provvedimenti sono stati decisi dal Questore, in un’azione che si inserisce in una serie di interventi per prevenire problemi e tensioni durante gli eventi sportivi.

Un'altra settimana di controlli serrati che ha portato a una lunga lista di provvedimenti decisi dal Questore. L'obiettivo della divisione Anticrimine è stato quello di colpire sul nascere le situazioni di pericolo, agendo d'anticipo per evitare che determinati soggetti possano commettere nuovi.

