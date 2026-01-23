Bologna-Celtic | arresti denunce e Daspo dopo la rissa in via Andrea Costa

Durante il match di Europa League tra Bologna e Celtic, disputato il 22 gennaio allo stadio Dall'Ara, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine. L'intervento ha portato a 47 denunce, un arresto e numerosi provvedimenti di Daspo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza negli eventi sportivi, evidenziando le difficoltà nel mantenere l’ordine durante le competizioni internazionali.

La competizione europea sotto le Due Torri è stata segnata anche dagli scontri. L'intervento delle forze dell'ordine, durante il pre-partita di Europa League tra Bologna e Celtic, match che si è disputato al Dall'Ara il 22 gennaio, ha portato a 47 denunce, un arresto, numerosi di fogli di via e i Daspo. Quarantuno scozzesi, un irlandese e cinque italiani, sono stati denunciati a Bologna per rissa. Momenti di tensione e piccoli scontri nei dintorni dello stadio. Fermati e identificati diversi supporter scozzesi. Al Dall'Ara il Bologna reagisce ma non chiude i conti. Il Celtic parte forte e colpisce due volte con Hatate - poi espulso - e Trusty, mettendo subito in salita la serata dei rossoblù.

