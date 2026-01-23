Bologna-Celtic | pioggia di denunce e Daspo dopo la rissa in via Andrea Costa

Durante il match di Europa League tra Bologna e Celtic, disputato al Dall'Ara il 22 gennaio, sono avvenuti incidenti tra i tifosi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità hanno emesso 47 denunce, un arresto e numerosi Daspo e fogli di via. La sicurezza e l'ordine pubblico restano priorità in eventi sportivi di questa portata.

La competizione europea sotto le Due Torri è stata segnata anche dagli scontri. L'intervento delle forze dell'ordine, durante il pre-partita di Europa League tra Bologna e Celtic, match che si è disputato al Dall'Ara il 22 gennaio, ha portato a 47 denunce, un arresto, numerosi di fogli di via e i.

Bologna-Celtic: arresti, denunce e Daspo dopo la rissa in via Andrea CostaDurante il match di Europa League tra Bologna e Celtic, disputato il 22 gennaio allo stadio Dall'Ara, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine.

Violenta rissa tra giovani in piazza: dopo le denunce, arrivano i DaspoA seguito di una violenta rissa tra giovani in piazza Cairoli, Brindisi, e delle relative denunce, la Questura ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di alcuni dei coinvolti, tutti di origine egiziana.

