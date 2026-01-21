Allagamenti sul lungomare di Fossacesia vertice in Comune | il sindaco invoca soluzioni concrete e bacchetta l' opposizione per le polemiche

Mercoledì 21 gennaio, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha convocato un vertice per discutere delle frequenti alluvioni sul lungomare sud, causate da piogge intense. Durante l’incontro, si sono affrontate le criticità e si sono richieste soluzioni concrete, mentre il primo cittadino ha criticato le polemiche dell’opposizione. La riunione mira a individuare interventi efficaci per prevenire ulteriori allagamenti e migliorare la sicurezza della zona.

Alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti della Provincia, ente proprietario della strada, e della Sasi, che gestisce il servizio idrico-fognario; Nel corso della riunione, il sindaco ha richiamato l’attenzione sulle reali criticità, chiarendo il quadro delle competenze: il lungomare è una strada provinciale, mentre il servizio idrico-fognario è gestito dalla Sasi. Il sindaco ha chiarito anche le competenze e i compiti stabiliti dalle norme di legge, un passaggio ritenuto fondamentale per evitare confusione e attribuzioni improprie di responsabilità e per concentrarsi sugli interventi necessari a garantire il deflusso delle acque piovane e la funzionalità delle infrastrutture.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, Impegno Comune: “Nessuna soluzione per un problema noto e prevedibile”Sul lungomare di Fossacesia si sono verificati nuovamente allagamenti, evidenziando una situazione nota e prevedibile da anni.

Leggi anche: Esplosione al bancomat sul lungomare di Fossacesia: la banca dispone il trasferimento, l'area sarà riqualificata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fossacesia, il maltempo provoca allagamenti sul Lungomare sud; Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, Impegno Comune: Nessuna soluzione per un problema noto e prevedibile; La costa catanese sferza dalla tempesta: allagamenti a Mascali; Maltempo a Cagliari: chiuse temporaneamente alcune strade per allagamenti.

Allagamenti sul lungomare di Fossacesia, vertice in Comune: il sindaco invoca soluzioni concrete e bacchetta l'opposizione per le polemicheAlla riunione hanno partecipato anche rappresentanti della Provincia, ente proprietario della strada, e della Sasi, che gestisce il servizio idrico-fognario; ... chietitoday.it

ALLAGAMENTI SUL LUNGOMARE DI FOSSACESIA: SUMMIT IN COMUNE CON I TECNICI PER SOLUZIONI CONCRETEEnrico Di GiuseppantonioMarianna ApilongoPaola CampitelliDomenico Di CianoNicola ScaricaciottolPio D’IppolitoGiuseppe FiorilloMassimo Ranieri Domenico MorettiAlfredo CiccocioppoDanilo Petragnani Umber ... abruzzoweb.it

MALTEMPO IN CALABRIA, ENEL E VIGILI DEL FUOCO IN PRIMA LINEA: TECNICO SALVATO A CATANZARO LIDO Forti mareggiate e allagamenti sul lungomare del quartiere Lido: acqua fino a due metri, case isolate e blackout per centinaia di utenti https:// - facebook.com facebook

Allagamenti diffusi segnalati in zona Porto a Catanzaro Lido a causa delle violente mareggiate delle ultime ore. Video di Centro Meteo Calabria. Attivate le misure di sicurezza sul lungomare. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza. x.com