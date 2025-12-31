Sicurezza a Parma il questore | Più controlli e risposte concrete ai cittadini

Il questore di Parma ha annunciato un’intensificazione dei controlli e interventi mirati per migliorare la sicurezza urbana. L’obiettivo è rispondere alle esigenze dei cittadini, basandosi sia sui dati statistici sia sulle percezioni della comunità. Un impegno costante per garantire un ambiente più sicuro e tranquillo, con azioni concrete e un'attenzione alle reali necessità della popolazione locale.

Un impegno crescente sul fronte della sicurezza urbana e del controllo del territorio, calibrato non solo sui dati statistici ma soprattutto sulle esigenze percepite dai cittadini. È questo il bilancio dell'attività della Polizia di Stato a Parma nel 2025, tracciato dal questore Carmine Rocco.

