ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrestate 31 persone nel rione San Giovanni Galermo. Maxi operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Catania: trentuno persone sono state arrestate, di cui 17 portate in carcere e 14 poste ai domiciliari, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta e allo smantellamento di sette piazze di spaccio attive nel rione San Giovanni Galermo. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, ha previsto anche l’obbligo di firma per altri quattro indagati. Minorenni coinvolti nell’organizzazione. Secondo l’accusa, il gruppo criminale si avvaleva anche di collaboratori minorenni: tre di loro erano già stati arrestati il 17 novembre e condotti in un istituto penale per minori, mentre un quarto è stato affidato a una comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Operazione “L’angolo”: smantellata una rete di spaccio a Catania, 31 arresti