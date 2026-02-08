Sicilia Padre e figlio trovati morti in casa a Messina

La polizia ha trovato morto un padre e suo figlio in un appartamento nel quartiere Zafferia a Messina. I corpi sono stati scoperti questa mattina e ancora non si conoscono le cause del decesso. La comunità si è riunita sotto shock, mentre gli investigatori cercano di capire cosa possa essere successo.

La scoperta di due corpi senza vita in una casa del quartiere Zafferia a Messina ha scosso la comunità locale, gettando un’ombra di dolore e interrogativi sulla città dello Stretto. Le vittime sono un padre novantenne, con preesistenti problemi di salute, e il suo figlio cinquantenne. La tragica notizia è emersa nella serata di oggi, 8 febbraio 2026, quando la polizia è intervenuta nell’abitazione a seguito della segnalazione di un altro figlio, allarmato dall’impossibilità di contattare i suoi familiari da un paio di giorni. L’allarme, giunto alle forze dell’ordine, descriveva una situazione di preoccupante silenzio proveniente dall’abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Padre Figlio

Questa mattina a Zafferia, frazione di Messina, i carabinieri hanno trovato i corpi di un padre e di suo figlio all’interno di una casa.

A Cuneo, un uomo di 57 anni e suo figlio di 17 sono stati trovati deceduti in casa a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Ultime notizie su Padre Figlio

