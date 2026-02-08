Sicilia colpo al bancomat con ruspa | cassaforte recuperata dai carabinieri dopo un bottino fallito

I carabinieri di Giarratana hanno recuperato la cassaforte di un bancomat, rubata con una ruspa e un camion rubati tra venerdì e sabato. I ladri avevano tentato di portare via sessantamila euro, ma sono stati fermati prima di riuscirci. La ruspa ha rotto la muro della banca, ma il colpo è fallito. La cassaforte è stata trovata poco distante, abbandonata dai malviventi.

La cassaforte di un bancomat, contenente sessantamila euro, è stata ritrovata dai carabinieri di Giarratana, in Sicilia, dopo un audace colpo messo a segno tra venerdì e sabato scorsi che ha visto l'utilizzo di una ruspa e di un camion rubati. Un'operazione che, nonostante l'impiego di mezzi pesanti e una pianificazione apparentemente meticolosa, si è rivelata un fallimento per i malviventi, che si sono ritrovati a dover abbandonare il bottino, illudendosi di poterlo recuperare in un secondo momento. L'episodio, avvenuto nella tranquilla cittadina del siracusano, ha scosso la comunità locale e riapre il dibattito sulla sicurezza dei bancomat nelle aree interne e montane, spesso bersaglio di bande specializzate in questo tipo di furti.

