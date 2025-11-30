Colpo al bancomat con una ruspa | banditi messi in fuga dai carabinieri

All'alba a San Ferdinando di Puglia alcuni banditi hanno cercato di portare via un Atm delle Poste in via Battisti 40 con l'utilizzo di una ruspa. L'intervento dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Colpo al bancomat con una ruspa: banditi messi in fuga dai carabinieri

Argomenti simili trattati di recente

#Piadena Bancomat fatto esplodere, ma il colpo fallisce Vai su X

La banda del bancomat fa esplodere quello di Monteiasi RAPINE I banditi hanno agito con tecnica della 'marmotta', insufflando l'esplosivo nella fessura che eroga le banconote, la stessa utilizzata dieci giorni fa nel colpo consumato a Montemesola Nuovo ass - facebook.com Vai su Facebook

Colpo in banca da 130mila euro: i banditi sequestrano 12 persone - Tre rapinatori sono riusciti a penetrare all'interno della Banca popolare commercio & industria, sequestrare 12 tra clienti e impiegati e costringere il direttore ad aprire bancomat e caveau. Lo riporta ilgiornale.it

Colpo fallito al bancomat. Caccia all’auto dei banditi. C’è chi ha visto il blitz - Due piste per risalire agli autori del colpo fallito al bancomat delle Poste di Ponte a Poppi: un’auto sospetta avvistata nella notte e l’ipotesi di una banda organizzata, forse la stessa che da ... Secondo lanazione.it

Esplode bancomat durante la notte: sottratti circa 50mila euro - CASOLI Ammonta tra i 30 e i 50mila euro il colpo messo a segno ieri mattina da alcuni banditi, poco prima delle 4, con la tecnica della “marmotta” alla filiale della Banca Popolare dell’Emilia- Secondo ilmessaggero.it