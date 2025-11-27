Si schianta contro un autobus di linea e poi scappa | nuovo incidente in via Silvino Olivieri FOTO

Ennesimo incidente stradale lungo via Silvino Olivieri a Chieti nella serata di mercoledì 26 novembre. Per cause ancora da accertare, dopo le 20, un veicolo che procedeva in direzione piazza Garibaldi si è scontrato quasi frontalmente con un autobus urbano della linea 1 della Panoramica che si.

