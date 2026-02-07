Ciak si gira in città Al via al Parco Massari le riprese del film con Abatantuono e Angioni

Partono le riprese del nuovo film nel Parco Massari. La zona è stata chiusa con un nastro bianco e rosso e l’accesso è vietato passando da corso Porta Mare. Appena oltre il cancello, si vedono arrivare polizia, Scientifica e anche la Mortuaria, che si preparano a lavorare sul set con gli attori Abatantuono e Angioni. La città si anima con questa produzione, che sta attirando l’attenzione di passanti e curiosi.

Chiusure, divieti di sosta e deviazioni tra il 2 e il 28 febbraio 2026, con stop temporanei su assi principali e chiusura di Parco Massari il 7 febbraio

