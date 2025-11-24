Ciak si gira | Amarcort Film Festival debutta con il premio Cinema e Sport al regista riminese Gianmarco Liggieri

Oltre 200 film, accuratamente selezionati tra oltre 2mila pellicole arrivate da tutto il mondo. Undici le sezioni e i premi principali che saranno consegnati nellaserata di gala sabato 29 novembre. Si accendono i riflettori martedì 25 novembre, sula 18esima edizione dell'Amarcort Film Festival. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ciak, si gira: Amarcort Film Festival debutta con il premio Cinema e Sport al regista riminese Gianmarco Liggieri

