Si cerca lo studente di Lettere Davide Proto | il 26enne è scomparso a Bologna non si sa nulla da ore

Questa mattina a Bologna i familiari di Davide Proto, lo studente di 26 anni scomparso ieri, sono ancora in allerta. Non hanno sue notizie da ore e stanno tentando di capire dove possa essere finito. La polizia ha già avviato le ricerche, ma finora nessuna traccia del giovane. La famiglia chiede a chiunque abbia visto o abbia informazioni di farsi avanti subito.

Davide Proto, il 26enne studente della facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, è scomparso da ieri 7 febbraio: "I familiari sono preoccupatissimi perché Davide non si trova. Chiediamo aiuto a tutti".

