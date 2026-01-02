Si cerca Lucrezia Pula la ragazzina sparita da settimane | ancora nessuno sa dove si trovi

Da settimane non si hanno notizie di Lucrezia Pula, la ragazza di sedici anni e mezzo scomparsa nel Milanese. Le autorità continuano le ricerche nella speranza di rintracciarla e di capire le circostanze della sua scomparsa. Restano aperti tutti gli eventuali aggiornamenti, mentre familiari e amici attendono notizie.

