Si cerca Lucrezia Pula la ragazzina sparita da settimane | ancora nessuno sa dove si trovi
Da settimane non si hanno notizie di Lucrezia Pula, la ragazza di sedici anni e mezzo scomparsa nel Milanese. Le autorità continuano le ricerche nella speranza di rintracciarla e di capire le circostanze della sua scomparsa. Restano aperti tutti gli eventuali aggiornamenti, mentre familiari e amici attendono notizie.
Non si hanno ancora notizie di Lucrezia Pula, la ragazzina di sedici anni e mezzo sparita dal Milanese. Il padre ne ha denunciato la scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tutti lo conoscono, ma nessuno sa perché si chiama così: lo trovi nei medicinali
Leggi anche: Scomparsa a 16 anni da Morimondo: ricerche in corso per Lucrezia Pula, l’appello della famiglia
Il residence salute Lucrezia cerca operatore osa o oss per info kiamare al 345 868 4209 no messaggi su messanger - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.