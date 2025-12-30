Si aggira in modo sospetto in via Vespucci | trovato con 100 grammi di droga
Nel pomeriggio di ieri, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 39 anni trovato in possesso di circa 100 grammi di droga e di armi o oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto in via Vespucci, dove l’uomo si aggirava in modo sospetto. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza cittadina e prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'intervento è avvenuto intorno alle ore 16.30 in via. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
