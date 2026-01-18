I bonus del 2026 | dalle bollette energia e gas a mobili e libri scolastici tutti i nuovi incentivi in base all' Isee

Nel 2026, il panorama dei bonus e incentivi in Italia si amplia con nuove opportunità di sostegno, oltre a conferme già esistenti. Questi incentivi coprono diversi ambiti, come energia, gas, mobili e libri scolastici, e sono destinati a famiglie e cittadini in base all'Isee. Scopri quali benefici sono disponibili quest’anno e come possono aiutare a gestire le spese quotidiane in modo più sostenibile e mirato.

Anno nuovo, bonus nuovi. Nel 2026, oltre a quelli riconfermati, fanno il loro ingresso alcuni nuovi incentivi nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo, ma ad altri dovremo dire addio perché escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie. Gas ed energia, mobili ed elettrodomestici, asili nido, scuole paritarie e libri di testo, ecco tutti i bonus del nuovo anno e come richiederli, grazie alla lista stilata da Assoutenti. I dati presentati per la richiesta dei bonus verranno verificati attraverso il sistema informativo integrato.

