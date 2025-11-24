A Corvara inaugurata la panchina rossa | Anche nei piccoli borghi no alla violenza sulle donne
Inaugurata a Corvara la panchina rossa contro la violenza sulle donne. È stata installata nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria delle Grazie come simbolo permanente di memoria, rispetto e impegno civile.La cerimonia di inaugurazione si è svolta sabato 22 novembre, presenti il sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
