A Corvara inaugurata la panchina rossa | Anche nei piccoli borghi no alla violenza sulle donne

Ilpescara.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurata a Corvara la panchina rossa contro la violenza sulle donne. È stata installata nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria delle Grazie come simbolo permanente di memoria, rispetto e impegno civile.La cerimonia di inaugurazione si è svolta sabato 22 novembre, presenti il sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

a corvara inaugurata la panchina rossa anche nei piccoli borghi no alla violenza sulle donne

© Ilpescara.it - A Corvara inaugurata la panchina rossa: "Anche nei piccoli borghi no alla violenza sulle donne"

