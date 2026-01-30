Calcio a 5 al Pala Marabini uno scontro di alta classifica | Forlì in emergenza contro il Parma

Questa sera al Pala Marabini di Forlì si gioca una partita importante tra Forlì e Parma, due squadre in testa alla classifica di Serie C1 Emilia-Romagna. La sfida si preannuncia intensa, con i locali alle prese con alcune assenze e i gialloblù pronti a confermare il loro valore. La partita promette emozioni e punti pesanti in palio per entrambe.

Oltre ai lungodegenti Benhya e Valentini, nelle ultime due settimane si sono aggiunte le assenze pesantissime dei due laterali offensivi Quindicesima giornata del massimo campionato di Serie C1 Emilia-Romagna, quarta di ritorno, e al Pala Marabini di Forlì va in scena una sfida dal peso specifico elevatissimo. Domani pomeriggio, con calcio d'inizio fissato alle ore 15, il Calcio a Cinque Forlì ospiterà il Due G Futsal Parma in un vero e proprio scontro al vertice. La classifica parla chiaro: Parma terzo con 26 punti, Forlì subito alle spalle a quota 24, a sole due lunghezze di distanza. Una vittoria permetterebbe ai galletti il sorpasso, rendendo ancora più avvincente la corsa alle posizioni di vertice.

