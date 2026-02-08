Seychelles | La Digue l’isola dove il tempo si ferma tra tartarughe tradizioni e natura incontaminata

La Digue nelle Seychelles resta un’isola fuori dal tempo. Qui, tra tartarughe giganti e strade di sabbia, la vita scorre lentamente, lontano dal caos dei grandi centri turistici. Le biciclette sono l’unico mezzo di trasporto e le tradizioni locali ancora vivono senza fretta. Un angolo di paradiso che invita a rallentare e godersi ogni momento.

La Digue, una delle 115 isole che compongono le Seychelles nell’Oceano Indiano occidentale, rappresenta un’anomalia nel panorama turistico globale: un luogo dove il tempo sembra aver rallentato il suo corso, dove la vita si svolge al ritmo delle biciclette e delle tartarughe giganti, e dove l’assenza di fretta è una filosofia di vita. Quest’isola granitica, nata dalle viscere del supercontinente Gondwana, non è semplicemente una destinazione da cartolina, ma un rifugio per chi cerca una connessione più profonda con la natura e con se stesso, un’esperienza che va oltre il semplice relax balneare.🔗 Leggi su Ameve.eu

