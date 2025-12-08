Sri Lanka | viaggio nell’isola dove natura e spiritualità si intrecciano tra templi antichi e piantagioni di tè

Sri Lanka è un'isola affascinante dove natura e spiritualità si fondono in un paesaggio ricco di templi antichi e piantagioni di tè. Tra colori vivaci e atmosfere serene, questo viaggio svela un territorio che incanta con la sua cultura millenaria e la sua natura incontaminata, offrendo un'esperienza unica tra tradizioni secolari e paesaggi mozzafiato.

L’alba a Colombo arriva senza fretta, tingendo il cielo di arancio mentre l’Oceano Indiano si sveglia con il suo respiro salato. Atterro in questa città che è porta e promessa, dove il traffico si mescola ai profumi di curry e frangipane. Non mi fermo. La strada mi chiama verso sud-ovest, dove la costa si apre in baie nascoste e templi che sfidano le onde. Dove l’oceano incontra la fede. La prima tappa è Hikkaduwa, dove il mare si infrange contro le rocce con una forza che sembra antichissima. Qui i pescatori escono all’alba sui loro oruwa, le imbarcazioni tradizionali che scivolano sull’acqua come gabbiani. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sri Lanka: viaggio nell’isola dove natura e spiritualità si intrecciano tra templi antichi e piantagioni di tè

Approfondisci con queste news

Alla scoperta dello Sri Lanka 11 – 20 marzo 2026 Un viaggio tra giungle, antiche rovine e città leggendarie: Colombo, Nuwara Eliya, Kandy, Sigiriya, Polonnaruwa e Anuradhapura. Cultura, spiritualità e paesaggi mozzafiato tra templi, dagoba e spiagge i - facebook.com Vai su Facebook

Perché è il momento di visitare questo splendido Paese, fuori dalle solite rotte - L’isola di Sri Lanka è conosciuta soprattutto per essere un meta prediletta dei viaggi di nozze. Riporta siviaggia.it