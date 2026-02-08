Milano Cortina nel Villaggio anche i profilattici | la sorpresa degli atleti

Gli atleti che stanno visitando il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 si sono trovati davanti a una sorpresa inaspettata. La struttura offre tutto quello che serve, anche i profilattici, lasciando molti senza parole. Tutti confermano: qui c’è davvero tutto, senza mancanze.

"Qui c'è tutto". Il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 soddisfa tutte le richieste degli atleti, che rimangono sorpresi dalla fornitura 'totale'. "Ci sono anche profilattici e assorbenti, hanno tutto", dice un'atleta in uno dei tanti video pubblicati sui social in questi giorni. "Per tutti quelli che si domandano qualcosa sui profilattici olimpici:.

Gli atleti stranieri sono rimasti sorpresi quando hanno visto i bidet nel villaggio olimpico di Milano Cortina.

Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi Milano-Cortina stanno crescendo l’attenzione anche per il loro alloggio.

Milano Cortina 2026: dai letti (questa volta non di cartone) alle stanze, i segreti del Villaggio olimpicoLe Olimpiadi di Parigi 2024 sono state le prime a essere raccontate in tempo reale dagli atleti su TikTok, trasformando i fan in spettatori della vita nel Villaggio. Con l'inizio di Milano Cortina 202 ... cosmopolitan.com

Milano-Cortina 2026, al Villaggio anche i preservativi olimpici. La pattinatrice Olivia Smart: TrovatiNon mancano neppure gli assorbenti brandizziati. Il video postato dalla sportiva è stato rilanciato dal governatore lombardo, Attilio Fontana: Dal 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella preve ... ilgiorno.it

