Milan Futuro la vittoria corre sul filo | con il Real Calepina finisce 1-0 bene Odogu

Il Milan Futuro ritrova la via della vittoria, superando il Real Calepina per 1-0 nel recupero della dodicesima giornata del Girone B di Serie D. I rossoneri ritrovano il sorriso dopo due sconfitte consecutive grazie a un risultato che, a ben vedere, è pure risicato se consideriamo che hanno sempre avuto l’inerzia della partita dalla loro. La rete di Lorenzo Ossola decide la sfida disputata allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, sotto gli occhi attenti di Igli Tare, direttore sportivo della società. La cronaca del primo tempo. Osservato speciale nel pomeriggio milanista è stato sicuramente David Odogu, oggetto misterioso dello scorso calciomercato e finora mai impiegato in serie A. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan Futuro, la vittoria corre sul filo: con il Real Calepina finisce 1-0, bene Odogu

