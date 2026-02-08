Serie D - Girone E Maraia | Tau stai attento

Il San Donato Tavarnelle si rinforza e si prepara alla prossima sfida. La squadra di Bonuccelli ha appena annunciato gli ultimi acquisti: Lomangino, Biagiotti e Kovalenko sono già in gruppo e pronti a scendere in campo. Il tecnico Maraia avverte il Tau di fare attenzione, perché il nuovo avversario si presenta più forte e competitivo.

E’ un San Donato Tavarnelle che si rinforza. L’avversario del Tau, oggi, ha già presentato gli ultimi acquisti che sono già a disposizione della rosa di Bonuccelli: Dante Lomangino, attaccante, classe 2005, nazionalità canadese, arriva in prestito dal Catania dopo l’esperienza al Cannara; Marco Biagiotti, centrocampista, classe 2008, cresciuto nel vivaio del Poggibonsi; Ivan Kovalenko, difensore centrale, classe 2006, originario di Kharkiv (Ucraina), arriva in gialloblu dopo aver vestito la maglia della Pistoiese. Un match difficile (ore 14.30), allo stadio " Pianigiani ". Sia per la forza dei fiorentini, ora con questi tre nuovi giocatori, sia perché i mugellani vogliono riscattare un periodo nero: appena tre punti, frutto di tre pareggi, conquistati nelle ultime sette gare; zero gol realizzati nelle ultime quattro giornate, senza realizzazioni da quasi 400 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Maraia: "Tau, stai attento" Approfondimenti su San Donato Tavarnelle Serie "D" - Girone "E". Maraia vuole un Tau tosto Si chiude il girone di andata e il 2025 per il Tau, che ha concluso l’anno con una finale play-off e un terzo posto in classifica, valorizzando giovani talenti e mantenendo un rendimento costante. Calcio - Serie "D": il punto. Maraia: "Il Tau ha meritato" Il campionato di Serie D del Tau prosegue con risultati positivi, eguagliando il massimo scarto di sempre in casa con un 5-0 sull’Arezzo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Donato Tavarnelle Argomenti discussi: Serie D, gir. E. Il Seravezza Pozzi vince di misura: recrimina l'Orvietana; Serie D, gir. E. Super sfida per il Follonica Gavorrano: maremmani ospiti del Siena; Serie D, gir. E. Il Siena torna al successo: Terranuova Traiana sconfitto 1 a 0; Serie D in campo: i risultati delle squadre toscane ed umbre. Serie «D» - Girone «E». Ghiviborgo-Scandicci. Asmussen al debuttoAltra gara molto delicata per il Ghiviborgo che, all’Elso e Rolando Bellandi, ospita lo Scandicci con un solo e ... msn.com Serie D, 23^giornata: l'Ancona capolista di scena a Recanati. Il Teramo (altra prima) attesa dalla Maceratese. Vigor-Fossombrone: derby a alta tensioneIn campo la Serie D e il girone F delle marchigiane, per la 23°giornata di campionato. Questo il programma della giornata odierna (8 febbraio) Ore 14.30 Atletico ... corriereadriatico.it Oggi a Pineto… Serie C | Girone B | 25ª giornata Pineto Calcio Stadio Pavone-Mariani, Pineto (TE) 08/02/2026 | 17:30 Sky Sport 255, Now TV #LungaVitaAllaRegina facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.