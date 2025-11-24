Serie C | Livorno-Torres 3-1 le pagelle | prestazione super di Dionisi Di Carmine freddo dal dischetto

Il Livorno fa suo lo scontro salvezza. Gli amaranto, al Picchi, hanno battuto per 3-1 la Torres grazie alla doppietta dal dischetto di Di Carmine e la rete di Dionisi (vano, per i rossoblù, il momentaneo pari di Sala). Tre punti pesantissimi per la formazione di Venturato, che piace soprattutto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Serie C | Livorno-Torres 3-1, le pagelle: prestazione super di Dionisi, Di Carmine freddo dal dischetto

