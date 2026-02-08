Padova pareggio spettacolare a Castellammare | rimonta da 3-1 e Andreoletti esulta un successo meritato in Serie B

Il Padova conquista un pareggio al fotofinish contro la Juve Stabia. La partita si è conclusa 3-3 dopo una rimonta da 3-1, con i biancoscudati che hanno mostrato grinta e determinazione. Andreoletti esulta per un risultato che, dice, è meritato, anche se il match si è acceso solo negli ultimi minuti. La sfida di sabato pomeriggio al Menti di Castellammare è stata ricca di emozioni e colpi di scena, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo istante

Il Padova ha strappato un pareggio per 3-3 al 90' contro la Juve Stabia, in una partita combattuta al Menti di Castellammare di Stabia, sabato 7 febbraio 2026. Un risultato che, per il tecnico biancoscudato Matteo Andreoletti, vale "come una vittoria", un'affermazione che racchiude la soddisfazione per un punto conquistato con tenacia e spirito di sacrificio, in un campionato di Serie B che si rivela, a detta dello stesso allenatore, "spietato". Il pareggio, arrivato in una partita caratterizzata da un elevato livello tecnico da parte degli avversari, rappresenta una boccata d'ossigeno per il Padova, una neopromossa alla ricerca di una salvezza che, come sottolinea Andreoletti, va costruita "con cuore, umiltà e capacità di soffrire".

