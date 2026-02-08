Serie b interregionale L’Olimpia Castello ingaggia Beck | Sono motivato

L’Olimpia Castello ha annunciato l’ingaggio di Filmore Beck, la guardia americana classe 1991. La notizia ha scosso il mercato e ha fatto subito parlare tra i tifosi. La dirigenza, guidata dal presidente Ramini e dal general manager Francesconi, ha scelto in fretta di puntare su un giocatore che può fare la differenza. Beck si presenta motivato e pronto a dare il massimo per la sua nuova squadra.

L'Olimpia risponde presente e lo fa con un boato che scuote il mercato. Con una mossa strategica fulminea e di altissimo profilo, la dirigenza castellana guidata dal presidente Massimo Ramini e dal general manager Danilo Francesconi ha ufficializzato l'ingaggio di Filmore Beck, guardia pura classe 1991 che promette di cambiare i connotati tecnici della squadra. Non è solo un acquisto, è una dichiarazione d'intenti: una shooting guard di enorme esperienza, arrivata per blindare la categoria e iniettare dosi massicce di talento nel motore di coach Marco Carretto. Tedesco con passaporto americano, Beck (189 cm) è il prototipo del realizzatore moderno: fisico imponente, intensità difensiva e una mano che non trema mai.

