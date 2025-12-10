Basket B Interregionale L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano

Nel match di basket interregionale, l’Olimpia Castello subisce una sconfitta nel derby contro Ozzano, con il punteggio di 78-95. La partita ha visto protagonisti vari giocatori da entrambe le squadre, con Ozzano che ha conquistato la vittoria consolidando la propria posizione in classifica.

OLIMPIA CASTELLO 78 NEW FLYING BALLS 95 OLIMPIA CASTELLO: Carpani 15, Avoni, Torreggiani 12, Mengozzi, Castellari 6, Franceschi, Grotti ne, Domenichelli 14, Torri 12, Pederzini ne, Vigori 19, Garuti. All. Pace. NEW FLYING BALLS: Odah 21, Margelli 2, Folli 14, Landi 9, Usman 6, Ottavi, Carnovali 6, Diambo 17, Chiappelli 16, Piazza ne, Giovagnoni, Tosini 4. All. Grandi. Arbitri: Lorefice e D’Amico. Note: parziali 20-28; 36-55; 59-81. Va ai New Flying Balls il derby della via Emilia sul parquet del PalaFerrari di viale Terme, dove l’ Olimpia Castello incamera la settima sconfitta consecutiva conservando così l’ultimo posto nella Division A di B Interregionale: per gli ozzanesi è il terzo referto rosa consecutivo che vale il primo posto in classifica insieme a Gorizia, prossimo avversario di coach Grandi e soci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net