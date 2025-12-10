Basket B Interregionale L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano
Nel match di basket interregionale, l’Olimpia Castello subisce una sconfitta nel derby contro Ozzano, con il punteggio di 78-95. La partita ha visto protagonisti vari giocatori da entrambe le squadre, con Ozzano che ha conquistato la vittoria consolidando la propria posizione in classifica.
OLIMPIA CASTELLO 78 NEW FLYING BALLS 95 OLIMPIA CASTELLO: Carpani 15, Avoni, Torreggiani 12, Mengozzi, Castellari 6, Franceschi, Grotti ne, Domenichelli 14, Torri 12, Pederzini ne, Vigori 19, Garuti. All. Pace. NEW FLYING BALLS: Odah 21, Margelli 2, Folli 14, Landi 9, Usman 6, Ottavi, Carnovali 6, Diambo 17, Chiappelli 16, Piazza ne, Giovagnoni, Tosini 4. All. Grandi. Arbitri: Lorefice e D’Amico. Note: parziali 20-28; 36-55; 59-81. Va ai New Flying Balls il derby della via Emilia sul parquet del PalaFerrari di viale Terme, dove l’ Olimpia Castello incamera la settima sconfitta consecutiva conservando così l’ultimo posto nella Division A di B Interregionale: per gli ozzanesi è il terzo referto rosa consecutivo che vale il primo posto in classifica insieme a Gorizia, prossimo avversario di coach Grandi e soci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket B Interregionale. Ultimi test prima del debutto. Stasera banco di prova a Lucca
Basket serie B Interregionale, l'avventura dei Baskers parte da Pesaro: gli artusiani sfidano la Bramante
Basket - Serie "B» femminile interregionale. Coppa Toscana. C’è Costone-Le Mura
BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 12^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SFIDA BASKET CORATO AL PALASASSI - facebook.com Vai su Facebook
Serie B Interregionale - 10a giornata 25-26: calendario, risultati posticipi, classifiche - Siamo alla decima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... pianetabasket.com scrive
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net