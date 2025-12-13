Serie A Women Juventus-Napoli 2-1 Rimonta bianconera | gol e highlights

La Juventus Women chiude il 2025 con una vittoria di carattere contro il Napoli, ribaltando il risultato e conquistando tre punti fondamentali. La partita è stata ricca di emozioni, con la squadra bianconera che ha dimostrato determinazione e tenacia nel superare le difficoltà. Di seguito, i dettagli, i gol e gli highlights della sfida.

La Juventus Women saluta il 2025 con una vittoria di carattere, ribaltando il Napoli per 2-1 al termine di una gara tutt’altro che semplice. Sotto di un gol all’intervallo, la squadra di Massimiliano Canzi cambia passo nella ripresa e, grazie alle reti di Chiara Beccari e Michela Cambiaghi. Torinotoday.it Serie A Women, Juventus-Napoli 2-1. Rimonta bianconera: gol e highlights - La Juventus Women saluta il 2025 con una vittoria di carattere, ribaltando il Napoli per 2- torinotoday.it

© Torinotoday.it - Serie A Women, Juventus-Napoli 2-1. Rimonta bianconera: gol e highlights

